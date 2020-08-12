Шахтер вновь улучшил позицию в клубном рейтинге УЕФА

После выхода в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" поднялся на одну строчку.

Донецкий "Шахтер" поднялся на 14-е место в клубном рейтинге УЕФА после выхода в полуфинал Лиги Европы 2019-2020.

Рейтинг опубликован на сайте kassiesa.net.

После разгромной победы над "Базелем" "Шахтер" поднялся в рейтинге на одну позицию.

Выход в полуфинал Лиги Европы принес "горнякам" 4 очка в клубном рейтинге. Всего у "Шахтера" 84 очка.

Участие в полуфинале позволит "Шахтеру" как минимум догнать в рейтинге "Тоттенхэм" и "Боруссию" Дортмунд, у которых по 85 очков.

Киевское "Динамо", которое в этом сезоне не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы, занимает в рейтинге 26-е место.

В тройке лидеров клубного рейтинга УЕФА - "Реал", "Барселона" и "Бавария".

В матче 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1.

В сезоне 2019-2020 "Шахтер" - единственная команда не из топ-5 европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) в полуфиналах еврокубков.

Соперник "Шахтера" по полуфиналу Лиги Европы "Интер" в клубном рейтинге УЕФА занимает 39-е место.

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