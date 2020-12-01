Первый тайм встречи прошел под диктовку гостей из Мадрида.

На "Олимпийском" завершился первый тайм матча "Шахтер" - "Реал" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Первая половина встречи команд прошла под диктовку гостей из Мадрида.

Так, уже на пятой минуте Бензема прострелил во вратарскую, где Асенсио замыкал в касание, но попал в штангу ворот Пятова.

На пятнадцатой минуте произошел неприятный для "горняков" инцидент. Защитнику "Реала" Варану пришлось исправлять ошибку Начо, который отдал неточный пас. Француз сбил Мораеса, который мог выбегать на ворота, получив за это желтую карточку. В результате эпизода форвард "Шахтера" игру продолжить не смог и его заменил на поле Дентиньо.

Во второй половине тайма гости продолжали доминировать на поле, создав еще несколько моментов: воротам Пятова угрожали Бензема и Асенсио.

В общем за тайм подопечные Зидана нанесли 8 ударов, а "Шахтер" в атаке не создал практически ничего. Кроме того, игра проходит в сложных погодных условиях: сильный снег пошел в Киеве.

"Шахтер" - "Реал" - 0:0 (после первого тайма)

Предупреждения: Варан

Замены: Мораес (Дентиньо, 25)

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора