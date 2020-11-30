"Шахтер" обыграл "Реал" в первом туре Лиги Чемпионов / фото REUTERS
Донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 1 декабря сыграет с мадридским "Реалом". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.
Шахтер - Реал: где смотреть матч онлайн
Прямую трансляцию матча "Шахтер" - "Реал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 19.55.
Также матч будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO по подписке.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
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