"Шахтер" обыграл "Реал" в первом туре Лиги Чемпионов / фото REUTERS

Донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 1 декабря сыграет с мадридским "Реалом". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.

Шахтер - Реал: где смотреть матч онлайн

Прямую трансляцию матча "Шахтер" - "Реал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 19.55.

Также матч будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO по подписке.

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Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора