Шахтер разгромил второго соперника после выхода из карантина (видео)

"Шахтер" провел второй поединок в рамках подготовки к рестарту сезона.

Донецкий "Шахтер" провел второй матч после выхода команды из карантина. Соперником чемпионов Украины была киевская "Оболонь-Бровар".

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Игра прошла на базе "горняков" в Святошино.

Подопечные Луиша Каштру не испытали проблем с соперником. Первый гол на девятой минуте забил Алан Патрик прицельным ударом под дальнюю штангу. Еще до перерыва преимущество дончан удвоил Марлос.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил владеть преимуществом и организовал два гола за две минуты. На 75-й отличился Маркос Антонио, а на 76-й - Тете.

"Шахтер" - "Оболонь-Бровар" - 4:0

Голы: Алан Патрик, 9, Марлос, 21, Маркос Антонио, 75, Тете, 76

"Шахтер" (первый тайм): Пятов, Вакула, Хочолава, Витао, Исмаили (Болбат, 32), Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Фернандо (Мораес, 32)

"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Дентиньо, 77), Болбат, Маркос, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес (Сикан, 77)

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал "Шахтера".

Украинская Премьер-лига возобновится матчами 24-го тура 30 и 31 мая.

УНИАН ранее сообщал о том, что в первом матче после карантина "Шахтер" разгромил львовский "Рух".

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