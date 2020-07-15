Шахтер проведет контрольный матч перед Вольфсбургом: стал известен соперник

Команда Луиша Каштру проведет репетицию перед возобновлением еврокубков.

Донецкий "Шахтер" согласовал товарищеский матч с клубом "Верес".

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Об этом сообщила пресс-служба команды из Ровно.

Поединок пройдет 30 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Этот матч позволит главному тренеру дончан Луиша Каштру проверить состояние основных футболистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

"О возможности проведения этой игры договаривался лично с Дарио Срной. "Шахтер" предложил нам такой вариант и отказываться от такой возможности - грех. Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали", - заявил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" запланирован на 5 августа. Встреча команд пройдет в Киеве. Первый поединок в Германии завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

"Верес" в прошлом играл в Украинской Премьер-лиге, а в настоящий момент клуб представляет Вторую лигу.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" интересуется нападающим сборной Катара.

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