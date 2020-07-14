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Шахтер интересуется нападающим сборной Катара - СМИ

15:38, 14 июля 2020
Футбол
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Альмоез Али / фото the-afc.com

Об этом сообщает Transfermarketweb.

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Футболист, который преимущественно играет на позиции центрфорварда, выступает в чемпионате Катара с 2016 года, а до этого играл за австрийский ЛАСК и испанский "Культураль Леонеса". В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 16 матчах.

За сборную Катара Али провел 35 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.

Стоимость футболиста оценивается в 2,4 миллиона евро. Известно, что на него также претендуют "Базель", "Галатасарай" и московский "Локомотив".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" продал украинского футболиста в "Ференцварош".

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