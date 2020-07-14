Шахтер интересуется нападающим сборной Катара - СМИ

В сферу интересов донецкого клуба попал Альмоэз Али.

Донецкий "Шахтер" интересуется форвардом "Аль-Духайля" и сборной Катара Альмоэзом Али.

Об этом сообщает Transfermarketweb.

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Футболист, который преимущественно играет на позиции центрфорварда, выступает в чемпионате Катара с 2016 года, а до этого играл за австрийский ЛАСК и испанский "Культураль Леонеса". В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 16 матчах.

За сборную Катара Али провел 35 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.

Стоимость футболиста оценивается в 2,4 миллиона евро. Известно, что на него также претендуют "Базель", "Галатасарай" и московский "Локомотив".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" продал украинского футболиста в "Ференцварош".

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