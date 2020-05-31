"Таковы реалии": тренер Динамо Михайличенко назвал причину поражения от Шахтера

Специалист отметил, что у команды не было возможности набрать форму перед возобновлением сезона.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды от донецкого "Шахтера" (1:3) в 24-м туре УПЛ.

Читайте такжеШахтер одержал комфортную победу над Динамо в Киеве

Тренера цитирует пресс-служба клуба.

"Что не получилось? Не получилось не проиграть, до конца выдержать тот темп и игру, которые мы наметили. Но это вполне объяснимо, ведь у нас еще не тот игровой тонус. Ребята старались, отдали все силы, которые у них были на сегодняшний день, играли до конца, на победу. На мой взгляд, "Шахтеру" нельзя позволять долго контролировать мяч, но реалии сегодняшнего дня не разрешают продержать это все 90 минут. К сожалению для нас, "Шахтер" лучше использовал свои моменты", - сказал Михайличенко.

Наставник киевлян отметил, что команда находилась не в форме из-за карантина:

"В этой ситуации мы не провели ни одной игры по 90 минут, просто не имели такой возможности. Жаль, что "классико" состоялось сразу после карантина, не дав возможности и времени набрать оптимальной формы. Но таковы реалии, нужно было из них исходить. Хочу еще раз сказать, что у меня нет никаких претензий к ребятам. Они отдали на поле все, что могли на сегодняшний день, и даже, может, немного больше. Где-то не хватило исполнительского мастерства, не только в атаке, но и в обороне, где-то "Шахтер" лучше использовал свои моменты, чем мы".

Из-за этого поражения "Динамо" опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, уступая "Десне" и "Заре" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, как тренер "Шахтера" Каштру провел пресс-конференцию в режиме онлайн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram