Пресс-конференция через Zoom: как тренер Шахтера общался со СМИ после матча с Динамо (видео)

Тренер и футболисты команды отвечали на вопросы в режиме онлайн.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру и несколько игроков команды впервые в истории Украинской Премьер-лиги провели пресс-конференцию после матча с "Динамо" в режиме онлайн.

Читайте такжеШахтер одержал комфортную победу над Динамо в Киеве

В связи с пандемией коронавируса организаторы не допустили представителей СМИ к живому общению с представителями команды, поэтому свои вопросы журналисты задавали через Zoom.

"Мы рассматриваем следующий матч, как самый главный, не думаем о трех-четырех наперед. С начала сезона мы стараемся отдавать все лучшее, не всегда все хорошо получалось, были моменты не самые удачные. Это происходит с любой командой. У нас всегда есть цель - выиграть матч. Побить какой-то рекорд или оформить раннее чемпионство не является нашей целью. Если сможем побить рекорд, добыть титул как можно раньше - будет еще лучше", - сказал Каштру.

Специалист отметил, что "Динамо" превосходило его команду в первые полчаса игры, но затем все изменилось:

"Вначале были сложности. "Динамо" было лучше в первые 20-30 минут. Они были агрессивнее при нашем розыгрыше, забирали у нас все зоны. Но время шло, мы требовали все больше, во втором тайме контролировали игру. Поняли по первому тайму, что нам нужно расти. Этим будем заниматься до конца сезона".

Видео опубликовал официальный YouTube-канал "Шахтера".

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 16 очков, а киевляне опустились на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН вел онлайн всеукраинского дерби "Шахтер" - "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram