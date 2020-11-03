"Шахтер" постарается сохранить лидерство в своей группе.

Донецкий "Шахтер" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч по ТВ

Начало матча - в 19.55.

Матч должны были посетить порядка 10 тысяч болельщиков, но Минздрав закрыл трибуны на всех международных матчах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

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"Шахтер"

"Горняки" пережили крайне трудный период из-за травм и вспышки коронавируса в клубе. Команда с огромными кадровыми потерями стартовала в группе ЛЧ и смогла не только не провалиться, а еще и захватить лидерство в квартете B.

В первом туре дончане приехали в Мадрид и шокировали "Реал". После первого тайма молодежь украинского клуба вела в счете 3:0, а после перерыва удержала победный результат - 3:2.

Во втором поединке забить "Интеру" не удалось, но и свои ворота "Шахтер" оставил на замке - 0:0. Команда прервала 23-матчевую серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов. В группе у чемпиона Украины на счету четыре очка и первое место. Отставание "Боруссии" и "Интера" составляет два пункта.

Дела с кадрами у дончан уже наладились. В строй вернулась большая часть футболистов, но предугадать, кто появится на поле, довольно сложно, ведь резервисты отлично зарекомендовали себя в последних матчах.

Перед игрой с немцами "Шахтер" размялся на "Мариуполе" в УПЛ - 4:1. Cтоит отметить, что в составе соперника отсутствовали 13 футболистов, которые были арендованы у "горняков". В таблице чемпионата Украины подопечные Каштру отстают от "Динамо" на четыре очка.

Точно не сыграют у "Шахтера" Коноплянка, Фернандо, Исмаили и Дентиньо.

"Боруссия" Менхенгладбах

"Боруссия" попала в группу из четвертой корзины, но команда уже успела показать, что не собирается исполнять роль аутсайдера квартета.

В первых двух матчах подопечные Марко Розе дали бой "Интеру" и "Реалу". Топ-клубы спасались от поражений на последних минутах матчей, которые завершились с одинаковым счетом 2:2.

Перед вылетом в Киев "Боруссия" сыграла в шестом туре Бундеслиги против "РБ Лейпциг" и победила со счетом 1:0. В таблице гладбахцы занимают пятое место, набрав 11 очков.

"Боруссия" имеет одну потерю в своем составе - команде не поможет опорный полузащитник Денис Закариа.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Тайсон

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Нойхаус, Крамер, Штиндль, Тюрам, Хофманн, Плеа

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"Мы постараемся эффективно отработать как в атаке, так и в обороне. Сыграть на равных. А если соперник перехватит инициативу, важно найти баланс между игрой с мячом и без мяча. Главное - внимание в каждом эпизоде, высокая дисциплина и самоотдача на поле. Футболисты должны сыграть в футбол с душой. Если получаешь удовольствие от игры - все получается. Но мы отчитываемся перед собой, что в впереди очень важный матч против сложного соперника".

Главный тренер "Боруссии" М Марко Розе:

"Шахтер" - очень сильная команда, которая хорошо себя проявляет в обороне. В составе "горняков" много квалифицированных игроков, которые себя уже показали в Лиге чемпионов. Я считаю, если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это доставит нам определенные проблемы. Но мы будем стараться разыгрывать очень открытую партию, только в этом случае сможем показать хорошую игру".

Арбитр

На матче будет работать рефери из Нидерландов, который уже пересекался с "горняками".

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Автор: Данил Слесь