Пресс-служба гладбахской "Боруссии" допустила ошибку в соцсети.

"Боруссия" Менхенгладбах в соцсети сообщила, что команда отправляется на матч с 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" в Донецк.

Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте клуба.

"Жеребята" вылетели в Донецк", - говорится в подписи к снимкам.

Болельщики обратили внимание пресс-службы на ошибку.

"Это будет большая ошибка, ребята. И не только из-за того, что матч состоится в Киеве, но и потому что у Донецка больше нет аэропорта", - написал один из пользователей в Twitter. На что в пресс-службе ответили: "Конечно. Правильное замечание. Не мы бронировали билеты".

"Вы даже не можете проверить, где пройдет матч. Какой позор", "Не забудьте бронежилеты", "Донецк оккупирован Россией. Позор вам", "Удачи, мужики. Как прилетите в донецкий аэропорт - сделайте селфи", "Донецк оккупировала Россия. Вам нужно удалить этот твит", - комментировали болельщики.

Через три часа после публикации твит все же был удален.

На официальном сайте "Боруссии" указано, что матч пройдет в Киеве.

Шахтер - Боруссия М: перед матчем

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Автор: Антон Дударь