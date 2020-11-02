"Боруссия" Менхенгладбах в соцсети сообщила, что команда отправляется на матч с 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" в Донецк.
Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте клуба.
"Жеребята" вылетели в Донецк", - говорится в подписи к снимкам.
Болельщики обратили внимание пресс-службы на ошибку.
"Это будет большая ошибка, ребята. И не только из-за того, что матч состоится в Киеве, но и потому что у Донецка больше нет аэропорта", - написал один из пользователей в Twitter. На что в пресс-службе ответили: "Конечно. Правильное замечание. Не мы бронировали билеты".
"Вы даже не можете проверить, где пройдет матч. Какой позор", "Не забудьте бронежилеты", "Донецк оккупирован Россией. Позор вам", "Удачи, мужики. Как прилетите в донецкий аэропорт - сделайте селфи", "Донецк оккупировала Россия. Вам нужно удалить этот твит", - комментировали болельщики.
Через три часа после публикации твит все же был удален.
На официальном сайте "Боруссии" указано, что матч пройдет в Киеве.
Шахтер - Боруссия М: перед матчем
- Матч "Шахтер" - "Боруссия" М пройдет 3 ноября на "Олимпийском" в Киеве. Где смотреть матч по ТВ.
- Встреча пройдет без зрителей. Минздрав отменил свое первоначальное решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
- "Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.
- После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.
- В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.
- Известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах.
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