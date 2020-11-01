Марлос - один из лидеров Шахтера / фото ФК Шахтер
3 ноября донецкий "Шахтер" ждет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.
Читайте такжеШахтер - Боруссия М: где смотреть матч Лиги чемпионов
Букмекеры отдают в этом матче небольшой перевес гостям.
На победу "Шахтера" дается коэффициент 2,90, на ничью - 3,80, а на успех "Боруссии" - 2,33.
На то, что "горняки" наберут очки в домашнем матче, букмекеры выставили коэффициент 1,65, тогда как на то, что гладбахцы не проиграют - 1,45.
"Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах: перед матчем
- Матч "Шахтер" - "Боруссия" М состоится 3 ноября. Начало - в 19.55.
- Встреча пройдет без зрителей. Минздрав отменил свое первоначальное решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
- "Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.
- После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.
- В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.
- Известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram