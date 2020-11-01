"Шахтер" проведет на "Олимпийском" матч 3-го тура группового этапа ЛЧ.

3 ноября донецкий "Шахтер" ждет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Боруссия М.

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Букмекеры отдают в этом матче небольшой перевес гостям.

На победу "Шахтера" дается коэффициент 2,90, на ничью - 3,80, а на успех "Боруссии" - 2,33.

На то, что "горняки" наберут очки в домашнем матче, букмекеры выставили коэффициент 1,65, тогда как на то, что гладбахцы не проиграют - 1,45.

"Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах: перед матчем

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Автор: Антон Дударь