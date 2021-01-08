Серхио Рамос неожиданным образом встретил снег в Мадриде.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал в сети нестандартное видео.

Испанский защитник оригинально встретил снегопад в Мадриде. Рамос, находясь на заснеженном футбольном поле, оголил торс, продемонстрировал свои бицепсы, а также начал ловить снежинки языком.

"Я люблю лето", - подписал свое видео Рамос.

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Серхио Рамос: истекающий контракт с "Реалом"

Следующим летом у 34-летнего Рамоса истекает контракт с "Реалом", и стороны пока не смогли договориться о его продлении. С января защитник уже может вести переговоры с другими клубами.

По информации СМИ, "Реал" предложил Рамосу два варианта: контракт на год с сохранением нынешней зарплаты или двухлетнее соглашение с понижением зарплаты на 10%. Рамос хочет контракт больше, чем на год, но при этом сохранить зарплату, близкую к той, которую получает сейчас - он надеется зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Также СМИ сообщают, что Рамос рассматривает вариант с переходом в ПСЖ.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года и выиграл с клубом два трофея.

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Автор: Антон Дударь