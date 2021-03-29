Серхио Агуэро не будет продлевать контракт с "горожанами".

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро объявил о том, что покинет "Манчестер Сити" после окончания сезона.

Форвард сделал заявление в Twitter, а "Ман Сити" сделал репост публикации.

Агуэро подчеркнул, что его контракт с "Ман Сити" не будет продлен.

"У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых десяти сезонов в "Манчестер Сити". В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста - это необычно", - отметил аргентинец.

Читайте также"На хр*на?": звезда мирового футбола жалеет о покупке автомобиля за 400 тысяч евро (фото)"Я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам. А потом начнется новый этап с новыми вызовами, и я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полным профессионализмом, которые я всегда прикладывал, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне", - добавил он.

Серхио Агуэро: карьера в "Ман Сити"

Агуэро присоединился к "Сити" в 2011 году, перейдя из "Атлетико" и став на тот момент рекордным подписанием "горожан".

В футболке "Сити" форвард провел 383 матча, забив 257 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев.

С "горожанами" он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году.

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Автор: Антон Дударь