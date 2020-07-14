В России арбитр ударил футболиста по лицу во время матча (видео)

Также рефери Сергей Тумасов пользовался телефоном по ходу поединка.

Во время товарищеского матча в России между московским "Сахалинцем" и "Легионом" произошла скандальная ситуация с боковым арбитром Сергеем Тумасовым.

Во время одного из эпизодов футболист "Сахалинца" Гоги Шония подошел к судье, а во время спора Тумасов нанес игроку удар по лицу. Сам рефери пояснил, что таким образом ответил на провокации Шонии.

Также было замечено, что во время поединка судья зачем-то пользовался мобильным телефоном, который носил в кармане.

Видео со скандальным поведением арбитра попало в соцсети.

УНИАН ранее сообщал о том, что российский вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке.

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