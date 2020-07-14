В России арбитр ударил футболиста по лицу во время матча (видео)
Во время товарищеского матча в России между московским "Сахалинцем" и "Легионом" произошла скандальная ситуация с боковым арбитром Сергеем Тумасовым.
Во время одного из эпизодов футболист "Сахалинца" Гоги Шония подошел к судье, а во время спора Тумасов нанес игроку удар по лицу. Сам рефери пояснил, что таким образом ответил на провокации Шонии.
Также было замечено, что во время поединка судья зачем-то пользовался мобильным телефоном, который носил в кармане.
Видео со скандальным поведением арбитра попало в соцсети.
Сахалинец - Легион pic.twitter.com/AnIGzLAt6g— SoccerFootball (@SportE_Eug) July 13, 2020
УНИАН ранее сообщал о том, что российский вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram