Российский вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке (видео)

Иван Заборовский стал жертвой несчастного случая.

На тренировке российского футбольного клуба "Знамя Труда" во вратаря команды Ивана Заборовского попала молния.

Об этом сообщил Eurosport.

16-летний футболист выжил и был доставлен в реанимацию, где находится в искусственной коме.

Момент удара молнии попал на видео.

"Знамя Труда" - клуб из Орехово-Зуево, который выступает в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги России.

Как сообщал УНИАН, в марте известный английский футболист умер в результате падения в пабе.

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