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Российский вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке (видео)

17:40, 06 июля 2020
Футбол
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Заборовский выжил, но находится в коме / фото ФК Знамя Труда

Об этом сообщил Eurosport.

16-летний футболист выжил и был доставлен в реанимацию, где находится в искусственной коме.

Момент удара молнии попал на видео.

"Знамя Труда" - клуб из Орехово-Зуево, который выступает в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги России.

Как сообщал УНИАН, в марте известный английский футболист умер в результате падения в пабе.

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