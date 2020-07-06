Российский вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке (видео)
17:40, 06 июля 2020Футбол
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Иван Заборовский стал жертвой несчастного случая.
Заборовский выжил, но находится в коме / фото ФК Знамя Труда
На тренировке российского футбольного клуба "Знамя Труда" во вратаря команды Ивана Заборовского попала молния.
Об этом сообщил Eurosport.
16-летний футболист выжил и был доставлен в реанимацию, где находится в искусственной коме.
Момент удара молнии попал на видео.
"Знамя Труда" - клуб из Орехово-Зуево, который выступает в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги России.
Как сообщал УНИАН, в марте известный английский футболист умер в результате падения в пабе.
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