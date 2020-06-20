"Когда на поле - не знаю": капитан Динамо показал последствия травмы в матче с Зарей (видео)

Сергею Сидорчуку на рану наложили швы.

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук показал, как выглядит его нога после травмы, которую он получил в поединке 26-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

Капитан киевлян пообщался с YouTube-каналом Football Hub.

"Когда вернусь на поле? Не знаю, когда снимут швы - будет видно", - сказал Сидорчук, а также показал свою ногу со следами повреждения.

Напомним, Сергей Сидорчук получил травму на 80-й минуте поединка - игрока выносили за пределы поля его партнеры. В ногу динамовцу жестко сыграл игрок луганчан Ловро Цвек. Хорватский легионер был удален с поля.

УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой футболист "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы.

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