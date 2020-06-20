"Когда на поле - не знаю": капитан Динамо показал последствия травмы в матче с Зарей (видео)
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук показал, как выглядит его нога после травмы, которую он получил в поединке 26-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).
Капитан киевлян пообщался с YouTube-каналом Football Hub.
"Когда вернусь на поле? Не знаю, когда снимут швы - будет видно", - сказал Сидорчук, а также показал свою ногу со следами повреждения.
Напомним, Сергей Сидорчук получил травму на 80-й минуте поединка - игрока выносили за пределы поля его партнеры. В ногу динамовцу жестко сыграл игрок луганчан Ловро Цвек. Хорватский легионер был удален с поля.
УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой футболист "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы.
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