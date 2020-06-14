Наложили швы: стали известны подробности травмы капитана Динамо в матче с Зарей

Сергей Сидорчук пропустит ближайшие матчи своей команды.

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук пропустит около двух недель из-за травмы ноги, которую он получил в поединке 26-го тура УПЛ с "Зарей" (3:1).

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Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

По информации издания, Сидорчука доставили в больницу сразу после возвращения команды в Киев из Запорожья. Капитану команды наложили швы, а обследование показало, что повреждения связок или костей нет.

Ожидается, что через две недели с ноги футболиста снимут швы, после чего он приступит к тренировкам. Ожидается, что полузащитник пропустит полуфинал Кубка Украины против "Миная", а также поединки УПЛ против "Колоса" и "Десны".

Напомним, Сергей Сидорчук получил травму на 80-й минуте поединка - игрока выносили за пределы поля его партнеры. В ногу динамовцу жестко сыграл игрок луганчан Ловро Цвек. Хорватский легионер был удален с поля.

УНИАН ранее сообщал о том, что ключевой футболист "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы.

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