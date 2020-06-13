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Худшие опасения подтвердились: ключевой игрок Шахтера выбыл на полгода из-за травмы

16:58, 13 июня 2020
Футбол
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Исмаили провел 32 матча за Шахтер в этом сезоне / фото ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Исмаили травмировал колено во время тренировки команды.

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Медобследование, которое прошел игрок, подтвердило худшие опасения - у бразильца диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В ближайшее время Исмаили предстоит перенести операцию. После этого ему понадобится до шести месяцев на восстановление.

В этом сезоне левый защитник провел за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд назвал причину своих постоянных травм.

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