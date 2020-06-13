Худшие опасения подтвердились: ключевой игрок Шахтера выбыл на полгода из-за травмы

Бразильский легионер Исмаили получил серьезную травму колена на тренировке.

Один из лидеров донецкого "Шахтера" Исмаили получил травму колена, из-за которой не сможет выйти на поле до конца года.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Исмаили травмировал колено во время тренировки команды.

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Медобследование, которое прошел игрок, подтвердило худшие опасения - у бразильца диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В ближайшее время Исмаили предстоит перенести операцию. После этого ему понадобится до шести месяцев на восстановление.

В этом сезоне левый защитник провел за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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