Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде и карантине, на который украинцев закрыли в Швейцарии.
Кривцов, которого цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3", признался - для него стало сюрпризом то, что он сдал положительный тест на COVID-19.
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"Утром 17 ноября я проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор Мораес, Руся Малиновский и Ваня Баштовой (тренер по физподготовке, - Прим.) сдали положительный тест. Для меня это было сюрпризом, так как месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.
На утро у нас была предыгровая тренировка и вначале нам запретили в ней участвовать. Но потом, посовещавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но затем опять поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели по номерам", - рассказал Кривцов.
По его словам, игрокам сборной Украины запретили выходить из номеров:
"Я нахожусь в комнате, полностью изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто забираю в комнату и ем. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали".
"Проблем в общении с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. Через телефон многие писали, увидев мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка", - добавил Кривцов.
Отметим, что, по информации СМИ, 18 ноября сборная Украины сможет покинуть Швейцарию.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Оно не будет принято оперативно. Есть три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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