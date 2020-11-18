Сергей Кривцов надеется, что результат его теста был ошибочным.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде и карантине, на который украинцев закрыли в Швейцарии.

Кривцов, которого цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3", признался - для него стало сюрпризом то, что он сдал положительный тест на COVID-19.

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"Утром 17 ноября я проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор Мораес, Руся Малиновский и Ваня Баштовой (тренер по физподготовке, - Прим.) сдали положительный тест. Для меня это было сюрпризом, так как месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.

На утро у нас была предыгровая тренировка и вначале нам запретили в ней участвовать. Но потом, посовещавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но затем опять поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели по номерам", - рассказал Кривцов.

По его словам, игрокам сборной Украины запретили выходить из номеров:

"Я нахожусь в комнате, полностью изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто забираю в комнату и ем. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали".

"Проблем в общении с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. Через телефон многие писали, увидев мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка", - добавил Кривцов.

Отметим, что, по информации СМИ, 18 ноября сборная Украины сможет покинуть Швейцарию.

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Автор: Антон Дударь