Пришли неутешительные результаты новых тестов.

Сборная Украины получила результаты ПЦР-тестов, которые были сделаны накануне вечером в Люцерне. У четырех человек подтвердился COVID-19 - средни них три футболиста и тренер.

Читайте такжеПоследний шаг в Лиге наций: анонс матча Швейцария - Украина

Об этом сообщает УАФ.

Коронавирус был обнаружен у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовки Ивана Баштового.

По представителям "Шахтера" Кривцову, Мораесу и тренеру Баштовому ситуация уточняется. Все они еще недавно переболели, поэтому у них есть антитела, что делает фактически невозможным повторное заражение в настоящий момент.

УЕФА разрешил Кривцову и Мораесу принять участие в поединке, но местная власть запретила им выходить на поле даже на тренировку.

Специальный совет с представителями местной власти будет решать, состоится ли сегодня поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина. УЕФА надеется, что игру не отменят.

Швейцария - Украина: перед матчем

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь