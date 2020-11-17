Сборная Украины получила результаты ПЦР-тестов, которые были сделаны накануне вечером в Люцерне. У четырех человек подтвердился COVID-19 - средни них три футболиста и тренер.
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Об этом сообщает УАФ.
Коронавирус был обнаружен у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовки Ивана Баштового.
По представителям "Шахтера" Кривцову, Мораесу и тренеру Баштовому ситуация уточняется. Все они еще недавно переболели, поэтому у них есть антитела, что делает фактически невозможным повторное заражение в настоящий момент.
УЕФА разрешил Кривцову и Мораесу принять участие в поединке, но местная власть запретила им выходить на поле даже на тренировку.
Специальный совет с представителями местной власти будет решать, состоится ли сегодня поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина. УЕФА надеется, что игру не отменят.
Швейцария - Украина: перед матчем
- УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария - Украина, если он состоится. Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Где смотреть матч по ТВ.
- Ранее стало известно, что у троих футболистов сборной Украины подтвердился коронавирус.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что паники в команде из-за коронавируса нет.
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