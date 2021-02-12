Роман Яремчук помог "Генту" переломить ход кубковой встречи.

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился забитым голом за "Гент" в матче 1/8 финала Кубка Бельгии против "Шарлеруа".

На 74-й минуте матча Яремчук сравнял счет. Украинец подхватил мяч, которым владел его партнер по команде и нанес удар с разворота.

В оставшееся время "Гент" в итоге дожал соперника и победил со счетом 3:1.

На счету Яремчука в текущем сезоне 13 голов и 4 результативные передачи в 28 матчах за бельгийский клуб.

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Автор: Антон Дударь