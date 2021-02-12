Украинский нападающий Роман Яремчук отличился забитым голом за "Гент" в матче 1/8 финала Кубка Бельгии против "Шарлеруа".
На 74-й минуте матча Яремчук сравнял счет. Украинец подхватил мяч, которым владел его партнер по команде и нанес удар с разворота.
В оставшееся время "Гент" в итоге дожал соперника и победил со счетом 3:1.
На счету Яремчука в текущем сезоне 13 голов и 4 результативные передачи в 28 матчах за бельгийский клуб.
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Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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