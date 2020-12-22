Роман Яремчук / фото REUTERS

Игрок сборной Украины Роман Яремчук намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Читайте такжеНападающий сборной Украины Яремчук забил за бельгийский клуб в юбилейном матче (видео)

Об этом в своей программе на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганик.

По его словам, приоритетом для форварда является топ-чемпионат.

"Яремчук хочет уйти из "Гента", а приоритет - топ-чемпионат. Или топ-клуб не из топ-5 чемпионатов. "Рома" им интересовалась раньше. И "Галатасарай". Вопрос в деньгах, которые предложат "Генту". Но то, что Яремчук может уйти зимой, это однозначно", - отметил Цыганик.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН