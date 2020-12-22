Украинский нападающий может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Игрок сборной Украины Роман Яремчук намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

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Об этом в своей программе на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганик.

По его словам, приоритетом для форварда является топ-чемпионат.

"Яремчук хочет уйти из "Гента", а приоритет - топ-чемпионат. Или топ-клуб не из топ-5 чемпионатов. "Рома" им интересовалась раньше. И "Галатасарай". Вопрос в деньгах, которые предложат "Генту". Но то, что Яремчук может уйти зимой, это однозначно", - отметил Цыганик.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.

В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент".

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

В текущем сезоне на счету Яремчука на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 20 играх за бельгийский клуб в этом сезоне.

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Автор: УНИАН