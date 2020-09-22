Российский бизнесмен мог совершать покупки игроков через офшорную компанию.

Владелец английского "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконных операциях по покупке футболистов.

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Об этом сообщает BBC.

Журналисты ссылаются на секретные данные из отчетов финансовой разведки США (FinCEN). Согласно этой информации, российский бизнесмен покупал футболистов через офшорную компанию Leiston Holdings, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Приводится и один конкретный случай. Перуанский футболист Андре Каррильо частично принадлежал этому офшору, когда выступал за португальский "Спортинг".

По информации источника, офшорные компании, которые связывают с Абрамовичем, совершили подозрительные операции на сумму, превышающую один миллиард долларов.

Представитель Абрамовича прокомментировал ситуацию журналистам, отметив, что бизнесмен не нарушал закон.

Стоит отметить, что в Английской Премьер-лиге запрет на покупку игроков вне клуба был введен еще в 2008-м году, а в 2015-м это правило распространилось на весь мировой футбол.

Роман Абрамович и "Челси": главное

Россиянин приобрел лондонский клуб летом 2003 года, после чего погасил долги и купил ряд известных футболистов.

В 2012-м году "Челси" уже был топ-клубом Европы и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

В прошлом году ходили слухи о возможной смене владельца клуба, но Абрамович решил в итоге сохранить этот актив.

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Перевод: Данил Слесь