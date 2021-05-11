Донецкий "Шахтер" уже заключил контракт с итальянским тренером Роберто де Дзерби.
Об этом сообщает sassuolonews.net.
По информации источника, соглашение уже подписано. После завершения сезона тренер попрощается с "Сассуоло", который возглавляет на данный момент.
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Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.
Зарплата тренера составит более двух миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Отмечается, что де Дзерби привлекли проект "Шахтера", а также стиль игры команды.
Напомним, ранее сообщалось, что де Дзерби согласился возглавить "Шахтер".
Роберто де Дзерби: что о нем известно
- 41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.
- Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".
- Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.
- Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.
- Сам де Дзерби ранее заявлял, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".
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