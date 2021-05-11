"Горняков" будет тренировать итальянский специалист Роберто де Дзерби.

Донецкий "Шахтер" уже заключил контракт с итальянским тренером Роберто де Дзерби.

Об этом сообщает sassuolonews.net.

По информации источника, соглашение уже подписано. После завершения сезона тренер попрощается с "Сассуоло", который возглавляет на данный момент.

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Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Зарплата тренера составит более двух миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Отмечается, что де Дзерби привлекли проект "Шахтера", а также стиль игры команды.

Напомним, ранее сообщалось, что де Дзерби согласился возглавить "Шахтер".

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби ранее заявлял, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

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Автор: Антон Дударь