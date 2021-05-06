Итальянский тренер Роберто де Дзерби согласился возглавить донецкий "Шахтер".
Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport, передает fiorentina.it.
По информации источника, де Дзерби и "Шахтер" уже достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.
Успехам в переговорах поспособствовали контакты де Дзерби с заместителем директора по футболу "горняков" Карло Николини.
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Отмечается, что контракт тренера будет рассчитан на три года, а его зарплата составит около 2 миллионов евро за сезон.
Не исключено, что вместе с тренером из "Сассуоло" в "Шахтер" перейдут некоторые футболисты.
Ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что де Дзерби возглавит "Шахтер". Но по его информации, контракт будет рассчитан на два года.
Роберто де Дзерби: что о нем известно
- 41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.
- Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".
- Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.
- Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.
- Сам де Дзерби ранее заявлял, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".
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