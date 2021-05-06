Тренер "Сассуоло" Роберто де Дзерби - все ближе к "Шахтеру".

Итальянский тренер Роберто де Дзерби согласился возглавить донецкий "Шахтер".

Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport, передает fiorentina.it.

По информации источника, де Дзерби и "Шахтер" уже достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

Успехам в переговорах поспособствовали контакты де Дзерби с заместителем директора по футболу "горняков" Карло Николини.

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Отмечается, что контракт тренера будет рассчитан на три года, а его зарплата составит около 2 миллионов евро за сезон.

Не исключено, что вместе с тренером из "Сассуоло" в "Шахтер" перейдут некоторые футболисты.

Ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что де Дзерби возглавит "Шахтер". Но по его информации, контракт будет рассчитан на два года.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби ранее заявлял, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

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Автор: Антон Дударь