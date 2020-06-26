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Рекордсмена из Баварии признали лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге (видео)

19:49, 26 июня 2020
Футбол
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Роберт Левандовски / фото REUTERS

Об этом сообщает официальный Twitter Бундеслиги.

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На награду также претендовали Серж Гнабри ("Бавария"), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба - "Боруссия" Дортмунд), Амин Харит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").

В этом сезоне Левандовски забил в Бундеслиге 33 гола в 30 матчах. 

Поляк установил новый рекорд чемпионата Германии по количеству голов для легионеров. Предыдущее достижение принадлежало габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне 2016/17 забил за дортмундскую "Боруссию" 31 мяч.

Лучшим новичком сезона был назван защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Как сообщал УНИАН, "Бавария" досрочно стала 30-кратным чемпионом Германии.

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