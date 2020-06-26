Рекордсмена из Баварии признали лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге (видео)

Роберт Левандовски провел выдающийся сезон.

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2019-2020.

Об этом сообщает официальный Twitter Бундеслиги.

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На награду также претендовали Серж Гнабри ("Бавария"), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба - "Боруссия" Дортмунд), Амин Харит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").

В этом сезоне Левандовски забил в Бундеслиге 33 гола в 30 матчах.

Поляк установил новый рекорд чемпионата Германии по количеству голов для легионеров. Предыдущее достижение принадлежало габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне 2016/17 забил за дортмундскую "Боруссию" 31 мяч.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020

Лучшим новичком сезона был назван защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Как сообщал УНИАН, "Бавария" досрочно стала 30-кратным чемпионом Германии.

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