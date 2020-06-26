Рекордсмена из Баварии признали лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге (видео)
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2019-2020.
Об этом сообщает официальный Twitter Бундеслиги.
Читайте также"Вор": в чемпионате Германии футболист украл гол у одноклубника (видео)
На награду также претендовали Серж Гнабри ("Бавария"), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба - "Боруссия" Дортмунд), Амин Харит ("Шальке"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Кай Хаверц ("Байер").
В этом сезоне Левандовски забил в Бундеслиге 33 гола в 30 матчах.
Поляк установил новый рекорд чемпионата Германии по количеству голов для легионеров. Предыдущее достижение принадлежало габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который в сезоне 2016/17 забил за дортмундскую "Боруссию" 31 мяч.
The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020
Лучшим новичком сезона был назван защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.
Как сообщал УНИАН, "Бавария" досрочно стала 30-кратным чемпионом Германии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram