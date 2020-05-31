Квартиру футболиста Манчестер Сити ограбили на сумму более полумиллиона долларов
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез стал жертвой грабителей.
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Об этом сообщает The Sun.
Преступники проникли в квартиру футболиста в центре Манчестера, когда Мареза не было дома.
Источник утверждает, что грабители забрали ценности и деньги и на общую сумму более 600 тысяч долларов (500 тысяч фунтов). Им удалось найти 50 тысяч наличными, трое часов, браслеты и редкие футболки. Стоимость одних часов превышает 250 тысяч долларов.
Следствие подозревает, что банда давно следила за 29-летним футболистом и действовала по наводке криминальных авторитетов.
Рияд Марез выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. До этого он был лидером "Лестера", с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2013/14.
УНИАН ранее сообщал о том, что жертвой грабителей стал футболист сборной Англии Деле Алли.
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