Футболист сборной Англии стал жертвой вооруженного ограбления у себя дома

Деле Алли проводил время в компании друзей, когда в дом ворвались преступники.

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли пережил ограбление в собственном доме.

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Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 24-летний футболист в компании своей подруги Руби Мэй, приемного брата и еще двух человек играл в бильярд, когда в дом ворвались двое грабителей в масках и с ножами.

Алли получил удар по лицу, а затем один из преступников поднялся на второй этаж и обыскал несколько комнат. Грабителям удалось забрать две пары часов и ювелирные украшения девушки звезды футбола. Общая сумма ущерба составила два миллиона фунтов.

Пострадавшие отделались ушибами лица и не стали вызывать врачей. Полиция не успела поймать грабителей по горячим следам.

"Спасибо за слова поддержки. Это был ужасный опыт, но сейчас все хорошо", - написал Алли в Twitter.

УНИАН ранее сообщал о том, что подобное нападение в своем доме пережил бывший футболист сборной Англии Эшли Коул.