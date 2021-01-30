В последних четырех встречах "сливочные" проиграли трижды.

Мадридский "Реал" в рамках 21-го тура чемпионата Испании проиграл на своем поле "Леванте".

На 9-й минуте центральный защитник мадридцев Милитао Эдер сфолил и получил красную карточку. Однако даже в меньшинстве подопечные Зидана открыли первыми счет в матче. Асенсио после паса Крооса отправил мяч в ворота "Леванте".

Впрочем, гости одержали волевую победу. На 32-й минуте Моралес восстановил паритет. А на 78-й минуте Рохер забил победный гол и обеспечил три очка в копилку.

Чемпионат Испании. 21-й тур.

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голы: Марко Асенсио 13 - Хосе Моралес 32, Рохер Марти 78

"Реал": Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 82), Эден Азар (Винисиус Жуниор 60), Каземиро, Альваро Одриосола, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Серхио Аррибас 82)

"Леванте": Айтор Фернандес, Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Серхио Леон (Энис Барди 60), Хосе Моралес (Дани Гомес 76), Микаэль Мальса (Рубен Рочина 60), Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро, Рохер Марти (Рубен Везу 83)

Предупреждение: Каземиро 90 - Микаэль Мальса 50, Гонсало Мелеро 72

Удаление: Эдер Милитао 9

Нереализованный пенальти: Рохер Марти 64 (сэйв вратаря).

Таким образом, мадридский "Атлетико" закрепляется еще более комфортно на первом месте.

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Чемпионат Испании: положение команд

"Атлетико" лидирует в таблице. У них 47 очков и два матча в запасе.

"Реал" занимает вторую строчку. У "сливочных" 40 зачетных пунктов.

"Севилья" занимает третью позицию с 39-ю очками в активе.

"Барселона" имеет 37 очков и если выиграет матч в запасе, то вернет себе третью позицию.

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Автор: Будрин Артем