Руслан Малиновский провел лишь 7 минут на поле.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" дома принимала "Реал".

В первом тайме итальянский клуб остался в меньшинстве. На 17-й минуте полузащитник Ремо Фройлер получил красную карточку за фол последней надежды. До перерыва "Реал" хотел открыть счет, создал несколько голевых моментов, но отдыхать команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме "Реал" владел инициативой и под занавес игры забил победный гол. Левый защитник Ферлян Менди пробил из-за пределов штрафной и забил красивый гол.

Украинец Руслан Малиновский начал в запасе, но вышел на 86-й минуте.

"Аталанта" - "Реал" - 0:1

Гол: Менди, 86

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле (Паломино, 85), Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56, Малиновский, 85)

"Реал": Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус (Мариано, 57), Иско (Пералес, 76), Асенсио (Аррибас, 76)

Удаление: Фройлер, 17

"Аталанта" - "Реал": итоги матча

Тони Кроос признан лучшим игроком матча по версии WhoScored - оценка 7,6.

Ответный Матч команды проведут 16 марта в Мадриде.

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Автор: Будрин Артем