Финал Лиги чемпионов: анонс матча ПСЖ - Бавария

"Пари Сен-Жермен" и "Бавария" встретятся в финале главного клубного турнира Европы.

Сегодня, 23 августа, на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся чемпион Франции ПСЖ и чемпион Германии "Бавария".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

ПСЖ может выиграть главный клубный турнир Европы впервые в истории, тогда как "Бавария" побеждала в нем уже пять раз.

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ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Парижский клуб вышел в плей-офф турнира, набрав 16 очков в одной группе с "Реалом", "Брюгге" и "Галатасараем". В 1/8 финала ПСЖ прошел "Боруссию" (1:2, 2:0), а в "Финале восьми" выбил из борьбы "Аталанту" (2:1) и "РБ Лейпциг" (3:0).

Лучшими бомбардирами команды в этом розыгрыше ЛЧ являются Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, которые забили по пять голов.

ПСЖ в этом сезоне стал победителем чемпионата Франции, который был завершен досрочно, а также выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги. Теперь парижане могут собрать полную коллекцию трофеев по итогам сезона.

"Бавария"

"Бавария" будет играть в финале ЛЧ/Кубка чемпионов в одиннадцатый раз в истории.

На групповом этапе Лиги чемпионов "Бавария" одержала шесть побед в шести матчах, опередив "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвену Звезду". В 1/8 финала мюнхенцы дважды разгромили "Челси" (3:0, 4:1), а в "Финале восьми" сперва уничтожили "Барселону" (8:2), а затем расправились с "Лионом" (3:0).

Лучшим бомбардиром "Баварии" в текущем розыгрыше ЛЧ является Роберт Левандовски, на счету которого 15 мячей.

"Бавария" повторила рекорд "Милана", став вторым клубом, которому удалось выиграть все матчи на пути в финал Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что победная серия "Баварии" во всех турнирах на данный момент насчитывает невероятные 20 матчей.

Мюнхенский клуб может собрать три трофея в одном сезоне - добавить в золотым медалям чемпионата и Кубку Германии победу в Лиге чемпионов.

История противостояний

Ранее ПСЖ и "Бавария" играли друг против друга восемь раз, причем все встречи команд состоялись на групповом этапе ЛЧ. В этих поединках ПСЖ одержал пять побед, а "Бавария" выиграла три раза.

Травмы

У ПСЖ под вопросом участие в матче Кейлора Наваса и Левена Кюрзавы, а у "Баварии" - Жерома Боатенга и Бенжамена Павара.

Слова перед матчем

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель:

"У "Баварии" сейчас невероятная серия. В этой команде смесь молодых, голодных игроков и опытных футболистов. Я согласен с тем, что у "Баварии" есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим фактором".

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик:

"Мы постараемся показать свою лучшую игру. Только если нам это удастся и если все выложатся на 100%, тогда мы сможем выиграть этот матч. ПСЖ пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов - меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака".

Ориентировочные составы

ПСЖ: Рико, Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Эррера﻿, Ди Мария, Неймар, Мбаппе

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго Алькантара, Перишич, Мюллер, Гнабри, Левандовски

Арбитр

Главным рефери финала Лиги чемпионов назначен итальянец Даниэле Орсато.

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Автор: Антон Дударь