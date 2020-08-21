ПСЖ - Бавария: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Команды сразятся за самый престижный клубный трофей Европы.

23 августа в финале Лиги чемпионов сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.

Букмекеры cчитают фаворитом финала чемпиона Германии. На победу "Баварии" в основное время без овертаймов и серии пенальти коэффициент составляет 2,06, на победу ПСЖ - 3,20, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4,20.

Аналитики считают, что поднять кубок Лиги чемпионов над головой шансов больше у подопечных Ханса-Дитера Флика - 1,62 против 2,39 на "Интер".

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

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Автор: Данил Слесь