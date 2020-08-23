ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Чемпионы Франции и Германии поспорят за главный клубный трофей Европы.

23 августа в Лиссабоне пройдет финальный матч Лиги чемпионов 2019-2020 между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал по ТВ

Начало встречи - в 22.00.

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ - Бавария: анонс финала Лиги чемпионов

ПСЖ впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Для "Баварии" этот финал будет одиннадцатым, а выиграть главный клубный турнир Европы мюнхенцы могут в шестой раз.

ПСЖ - Бавария: прогноз букмекеров

В "Финале восьми" Лиги чемпионов, который проходит в Лиссабоне, ПСЖ обыграл "Аталанту" (2:1) и "РБ Лейпциг" (3:0), а "Бавария" одержала две крупные победы - 8:2 над "Барселоной" и 3:0 над "Лионом".

Лига чемпионов 2019-2020, финал

ПЖС - Бавария

Онлайн-трансляция матча

Накануне команды традиционно провели тренировки на стадионе, который примет финал:

Анхель Ди Мария ("Реал" в 2014 году) и Неймар ("Барселона" в 2015-м) могут пополнить список из 14 футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов с разными клубами.

В составе "Баварии в предыдущем финале команды в ЛЧ (победа над "Боруссией" Дортмунд в 2013 году) на поле выходили Томас Мюллер, Давид Алаба, Жером Боатенг, Хави Мартинес и Мануэль Нойер.

Обе команды подошли к финалу с победными сериями. У "Баварии" она насчитывает 20 матчей подряд.

Перед матчем главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, какое преимущество есть у "Баварии", а главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик отметил сходство ПСЖ с "Барселоной".

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Автор: Антон Дударь