ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
14:25, 22 августа 2020Футбол
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В Португалии пройдет главный матч клубного сезона.
Фанаты готовятся к финалу / фото REUTERS
23 августа на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
В прямом эфире для украинских болельщиков матч будет доступен на телеканале "Футбол 1".
В 20.45 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в эфире которой эксперты обсудят расклады перед финалом.
ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов
- Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.
- ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.
- В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".
- Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.
- Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.
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