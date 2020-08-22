ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

В Португалии пройдет главный матч клубного сезона.

23 августа на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.

Читайте такжеПСЖ - Бавария: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире для украинских болельщиков матч будет доступен на телеканале "Футбол 1".

В 20.45 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", в эфире которой эксперты обсудят расклады перед финалом.

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь