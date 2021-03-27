Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 27 марта

Динамовец Жерсон Родригес принес победу Люксембургу, Португалия и Бельгия не смогли выиграть в гостях.

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Результаты матчей Группа A Сербия - Португалия - 2:2 Ирландия - Люксембург - 0:1 Катар - Азербайджан - 2:1 (матч вне квалификации) Положение команд: Сербия - 4 очка (2 игры), Португалия - 4 (2), Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ирландия - 0 (2) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 марта Группа E Беларусь - Эстония - 4:2 Чехия - Бельгия - 1:1 Положение команд: Чехия - 4 очка (2 игры), Бельгия - 4 (2), Беларусь - 3 (1), Уэльс - 0 (1), Эстония - 0 (2) Группа G Черногория - Гибралтар - 4:1 Нидерланды - Латвия - 2:0 Норвегия - Турция - 0:3 Положение команд: Турция - 6 очков (2 игры), Черногория - 6 (2), Нидерланды - 3 (2), Норвегия - 3 (2), Латвия - 0 (2), Гибралтар - 0 (2) Группа Н Россия - Словения - 2:1 Хорватия - Кипр - 1:0 Словакия - Мальта - 2:2 Положение команд: Россия - 6 очков (2 игры), Словения - 3 (2), Хорватия - 3 (2), Словакия - 2 (2), Кипр - 1 (2), Мальта - 1 (2) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В стартовом матче квалификации Украина в гостях смогла отобрать очки у Франции.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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