Назарий Русин отказался выступать за дублирующий состав "Легии".

Главный тренер польской "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал решение перевести в дубль нападающего "Динамо" Назария Русина.

О ситуации с Русиным Михневич рассказал сайту Tribuna.com.

По словам тренера, в "Легии" выступает лучший форвард чемпионата Томаш Пекгарт, на счету которого 21 гол в чемпионате, поэтому Русину необходимо работать, чтобы получить свой шанс: "А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю".

"Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал - хочет он играть за "Легию" или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше", - сказал Михневич.

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"Будем говорить с футболистом и с "Динамо", как выйти из этой ситуации. Для нас это все также непросто. Мы взяли игрока, а он не играет. Брат много глупостей написал в инстаграме. Жаль, что это все читали болельщики. Такие действия точно не помогают футболисту. Но я не делаю из этого проблему. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть. Его ситуация еще может измениться", - продолжил тренер.

Михневич сказал, что Русин "сделал много ошибок", но подчеркнул, что ничего плохого сказать о нем не может: "Просто он должен понимать, куда пришел и просто так никто ему ничего не даст".

Отметим, что Русин всего один раз появился на поле в составе "Легии". Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

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Автор: Антон Дударь