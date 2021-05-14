Юрген Клопп и компания продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов.

В центральном матче 34-го тура английской Премьер-лиги состоялось дерби - "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль".

Мерсисайдцы одержали гостевую победу и нанесли "красным дьяволам" второе подряд поражение в АПЛ.

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Уже на 10-й минуте "МЮ" вышел вперед благодаря голу Бруну Фернандеша, впрочем еще до перерыва команда Юргена Клоппа дважды поразила ворота манкунианцев.

В дебюте второго тайма Роберто Фирмино оформил дубль и сделал счет 3:1 в пользу "Ливерпуля". На 68-й минуте Маркус Рэшфорд вернул интригу, отквитав один мяч, но Мохамед Салах в компенсированное арбитром время поставил точку в игре и сделал итоговый счет на табло - 2:4.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 2:4

Голы: Фернандеш, 10, Решфорд, 68 - Жота, 34, Фирмино, 45+3, 47, Салах, 90

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Байи (Матич, 86), Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред (Гринвуд, 63), Рэшфорд, Фернандеш, Погба, Кавани

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 74), Фабиньо, Алькантара, Салах (Н. Уильямс, 90+2), Фирмино, Жота (Мане, 74)

Обзор матча от Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

"МЮ" комфортно себя чувствует на второй строчке, имея в активе 70 очков.

В топ-четверке также "Лестер" (66 баллов) и "Челси" (64 очка).

"Ливерпуль" продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов, имея 60 очков и матч в запасе. Они на 5-м месте пока что.

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Автор: Артем Будрин