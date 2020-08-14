Маркевич прекратил сотрудничество с клубом Первой лиги

Мирон Маркевич покинул "Рух" после завершения чемпионата.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прекратил сотрудничество со львовским "Рухом", в котором работал консультантом в тренерском штабе Ивана Федика.

Маркевич покинул "Рух" после того, как львовский клуб выполнил задачу выхода в Украинскую Премьер-лигу.

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О прекращении сотрудничества специалист сказал в комментарии сайту meta-ratings.com.ua.

"Все наши договоренности с президентом ФК "Рух" Григорием Козловским выполнены и теперь снова можно сосредоточиться на работе в Комитете, тем более, что уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций", - сказал Маркевич.

Отметим, что Маркевич работал в "Рухе" с 15 июня.

Ранее стало известно, что по итогам сезона в Первой лиге в УПЛ пробились "Минай", "Рух" и "Ингулец".

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Автор: Антон Дударь