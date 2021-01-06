Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в пятерку самых высокооплачиваемых румынских тренеров.
Об этом сообщает Fanatik.ro.
Источник отмечает, что Луческу зарабатывает в "Динамо" 1,2 миллиона евро в год и занимает пятое место в рейтинге.
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Любопытно, что его сын Рэзван Луческу, который возглавляет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, получает гораздо больше - 4 миллиона евро в год.
Самый высокооплачиваемый румынский тренер - Космин Олерою, который в китайском "Цзянсу Сунин" получает 7 миллионов.
В топ-5 также входят Лауренциу Регекампф ("Аль-Васл", ОАЭ, 3,5 миллиона евро) и Дан Петреску ("ЧФР Клуж", Румыния) - 1,8 миллиона.
Ранее сообщалось, что в контракте Луческу с "Динамо" прописаны дополнительные бонусы. Если румын выполнит все поставленные перед ним задачи, то по итогам сезона заработает 2,2 миллиона.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 30 очков в 13 турах.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.
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