Мирча Луческу возглавил Динамо летом / фото dynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в пятерку самых высокооплачиваемых румынских тренеров.

Об этом сообщает Fanatik.ro.

Источник отмечает, что Луческу зарабатывает в "Динамо" 1,2 миллиона евро в год и занимает пятое место в рейтинге.

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Любопытно, что его сын Рэзван Луческу, который возглавляет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, получает гораздо больше - 4 миллиона евро в год.

Самый высокооплачиваемый румынский тренер - Космин Олерою, который в китайском "Цзянсу Сунин" получает 7 миллионов.

В топ-5 также входят Лауренциу Регекампф ("Аль-Васл", ОАЭ, 3,5 миллиона евро) и Дан Петреску ("ЧФР Клуж", Румыния) - 1,8 миллиона.

Ранее сообщалось, что в контракте Луческу с "Динамо" прописаны дополнительные бонусы. Если румын выполнит все поставленные перед ним задачи, то по итогам сезона заработает 2,2 миллиона.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

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Автор: Антон Дударь