Мирча Луческу получает в "Динамо" как минимум 1,2 миллиона евро в год.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вошел в пятерку самых высокооплачиваемых румынских тренеров.

Об этом сообщает Fanatik.ro.

Источник отмечает, что Луческу зарабатывает в "Динамо" 1,2 миллиона евро в год и занимает пятое место в рейтинге.

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Любопытно, что его сын Рэзван Луческу, который возглавляет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, получает гораздо больше - 4 миллиона евро в год.

Самый высокооплачиваемый румынский тренер - Космин Олерою, который в китайском "Цзянсу Сунин" получает 7 миллионов.

В топ-5 также входят Лауренциу Регекампф ("Аль-Васл", ОАЭ, 3,5 миллиона евро) и Дан Петреску ("ЧФР Клуж", Румыния) - 1,8 миллиона.

Ранее сообщалось, что в контракте Луческу с "Динамо" прописаны дополнительные бонусы. Если румын выполнит все поставленные перед ним задачи, то по итогам сезона заработает 2,2 миллиона.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 30 очков в 13 турах.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

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Автор: Антон Дударь