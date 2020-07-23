Гораздо меньше, чем в Шахтере: стала известна зарплата Луческу в Динамо

Румынский специалист получит гарантированную сумму, а также может заработать бонусы.

Стало известно, сколько румынский специалист Мирча Луческу будет зарабатывать в киевском "Динамо".

Как стало известно "Чемпиону", зарплата Луческу составит 1,2 миллиона евро в год.

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При этом в контракте румына прописаны дополнительные бонусы. Так, выход "Динамо" в Лигу чемпионов принесет тренеру дополнительные 500 тысяч евро. Аналогичная сумма прописана за победу в чемпионате Украины по итогам сезона 2020-2021.

Таким образом, если Луческу выполнит все поставленные перед ним задачи, то по итогам сезона заработает 2,2 миллиона.

Отметим, что в "Шахтере" румын зарабатывал 3,5 миллиона евро в год, а в "Зените" - около 5 миллионов.

Напомним, Луческу подписал контракт по схеме "2+1".

Как сообщал УНИАН, в сети бурно отреагировали на приход Луческу в "Динамо".

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