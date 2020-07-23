Гораздо меньше, чем в Шахтере: стала известна зарплата Луческу в Динамо
Стало известно, сколько румынский специалист Мирча Луческу будет зарабатывать в киевском "Динамо".
Как стало известно "Чемпиону", зарплата Луческу составит 1,2 миллиона евро в год.
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При этом в контракте румына прописаны дополнительные бонусы. Так, выход "Динамо" в Лигу чемпионов принесет тренеру дополнительные 500 тысяч евро. Аналогичная сумма прописана за победу в чемпионате Украины по итогам сезона 2020-2021.
Таким образом, если Луческу выполнит все поставленные перед ним задачи, то по итогам сезона заработает 2,2 миллиона.
Отметим, что в "Шахтере" румын зарабатывал 3,5 миллиона евро в год, а в "Зените" - около 5 миллионов.
Напомним, Луческу подписал контракт по схеме "2+1".
Как сообщал УНИАН, в сети бурно отреагировали на приход Луческу в "Динамо".
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