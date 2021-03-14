Миккель Дуэлунд считает, что незаслуженно не получает шанса в "Динамо".

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о конфликте между полузащитником "Динамо" Миккелем Дуэлундом и главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

О деталях ситуации Печерный рассказал сайту 1927.kiev.ua.

По словам Печерного, Дуэлунд, будучи членом Ассоциации футболистов Украины, обратился в организацию "по нескольким пунктам контракта". Одним из вопросов было отношение Луческу к Дуэлунду.

"Ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд - один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Суркисом состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс", - сказал Печерный.

Читайте также"Это реклама": Луческу находчиво прокомментировал провокацию ультрас Динамо в свой адресПо его словам, после этого Дуэлунд вышел на 20 минут в матче против "Миная", "сыграл хорошо", но в матче против "Вильярреала" так и не появился на поле.

"После этой игры Миккель готовился к "Заре" со всеми. За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде", - продолжил Печерный.

Он также потребовал от Луческу извинений:

"Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с "Динамо", над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение".

Отметим, что в этом сезоне 23-летний Дуэлунд провел за "Динамо" всего 3 матча. Часть сезона он пропустил из-за травмы и последствий коронавируса.

Миккель Дуэлунд: карьера в "Динамо"

Дуэлунд перешел в "Динамо" в августе 2018 года, став первым датским футболистом в чемпионате Украины.

Из-за многочисленных травм (шесть за два с половиной года) датчанин за так и не смог закрепиться в составе киевского клуба.

Всего он провел за киевский клуб 25 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт Дуэлунда с "Динамо" действует до лета 2023 года.

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Автор: Антон Дударь