"Какой день": легионер Динамо поделился хорошим настроением после отставки Михайличенко (фото)
Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд не стал скрывать своего настроения в день отставки главного тренера команды Алексея Михайличенко.
Саркастическое фото футболист опубликовал в сторис Insagram после увольнения тренерского штаба команды.
На снимке Дуэлунд улыбается, демонстрируя, что находится в хорошем настроении.
"Мое лицо сегодня. Какой день", - подписал фото полузащитник.
Стоит отметить, что датчанин при тренерском штабе Михайличенко не был основным игроком команды.
Алексей Михайличенко был уволен после заключительного тура УПЛ, в котором столичная команда уступила "Колосу" со счетом 0:2. При этом "Динамо" все равно завоевало серебро чемпионата.
Подготовку к новому сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду, будет объявлено позже.
УНИАН ранее сообщал о том, что главным тренером "Динамо" может стать наставник "Зари".
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