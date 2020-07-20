"Какой день": легионер Динамо поделился хорошим настроением после отставки Михайличенко (фото)

Миккель Дуэлунд не грустит по поводу увольнения главного тренера.

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд не стал скрывать своего настроения в день отставки главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Саркастическое фото футболист опубликовал в сторис Insagram после увольнения тренерского штаба команды.

На снимке Дуэлунд улыбается, демонстрируя, что находится в хорошем настроении.

"Мое лицо сегодня. Какой день", - подписал фото полузащитник.

Стоит отметить, что датчанин при тренерском штабе Михайличенко не был основным игроком команды.

Алексей Михайличенко был уволен после заключительного тура УПЛ, в котором столичная команда уступила "Колосу" со счетом 0:2. При этом "Динамо" все равно завоевало серебро чемпионата.

Подготовку к новому сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду, будет объявлено позже.

УНИАН ранее сообщал о том, что главным тренером "Динамо" может стать наставник "Зари".

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