Официально: Михайличенко уволен с поста главного тренера Динамо

К новому сезону команду будет готовить другой тренерский штаб.

Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вместе с Михайличенко в отставку отправлен весь тренерский его штаб: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Подготовку к новому сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду, будет объявлено позже.

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"Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Михайличенко возглавил команду в августе прошлого года. Под его руководством "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в УПЛ.

При этом во последнем туре УПЛ киевляне проиграли "Колосу" и могли остаться без Лиги чемпионов. Также напомним, что "Динамо" не смогло пройти групповой этап Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее Михайличенко подвел итоги сезона для "Динамо".

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