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Тренер Зари Скрипник является главным претендентом на пост наставника Динамо - СМИ

20:05, 20 июля 2020
Футбол
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Скрипник привел Зарю к бронзе в УПЛ / фото ФК Заря

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Об этом сообщил ведущий YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По нашей информации, фамилия Скрипника в очень мизерном шорт-листе потенциальных сменщиков Михайличенко на самом верху. По нему реально наводятся справки, к нему присматриваются", - сказал Спиваковский.

По информации "Советского спорта", в настоящее время Скрипник ведет переговоры с "Динамо". При этом у специалиста есть и другие варианты в России - в его услугах заинтересован один из московских клубов.

Алексей Михайличенко со своими помощниками был уволен после того, как "Динамо" в последнем туре сезона УПЛ уступило "Колосу" со счетом 0:2.

Киевляне при этом остались на втором месте и в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги чемпионов. "Заря" отстала от "Динамо" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" установило клубный антирекорд в чемпионате Украины.

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