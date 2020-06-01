Бавария заинтересована в украинском футболисте Шахтера - СМИ

Также за Михаилом Мудриоком следит "РБ Лейпциг".

Мюнхенская "Бавария" и "РБ Лейпциг" заинтересованы в подписании полузащитника донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

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Об этом сообщает "Футбол 24".

По информации источника, лидеры Бундеслиги следят за 19-летним футболистом. "Лейпцигу" подписать украинца рекомендовал известный тренер Ральф Рангник, который связан со структурой клуба.

Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных украинских футболистов. Игрок уже провел на взрослом уровне 10 матчей в аренде за "Арсенал-Киев", после чего вернулся в "Шахтер", но шанса от главного тренера Луиша Каштру пока не получил.

Как сообщал УНИАН, ранее Мудрик показал свою технику, сумев принять передачу с пятиэтажного дома.

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