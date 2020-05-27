"Не посещал уроки физики": футболист Шахтера принял передачу с пятиэтажного дома (видео)

Михаил Мудрик увлекается футбольными трюками.

Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал технику обращения с мячом, повторив трюк, который популярен у фристайлеров.

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19-летний нападающий встал возле пятиэтажного дома, а с крыши ему сбросили мяч. Футболист в одно касание сумел принять передачу и зафиксировать мяч на ноге.

"Я не ходил на уроки физики в школе", - подписал видео с трюком в Instagram Мудрик.

Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных украинских футболистов. Игрок уже провел на взрослом уровне 10 матчей в аренде за "Арсенал-Киев".

Как сообщал УНИАН, ранее ролик с техникой Мудрика попал в один из крупнейших футбольных пабликов в Instagram.

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