Наставники обеих команд в предвкушении тактической дуэли.

29 мая в Порту пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Главные тренеры обеих команд прокомментировали свои ожидания от главного матча сезона.

Слова Хосепа Гвардиолы приводит официальный сайт "Ман Сити".

"Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим. Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Легко сказать "наслаждайся", но иногда это невозможно. Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь - невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю хотя бы в одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло", - сказал Пеп.

Немецкий специалист Томас Тухель, который стал наставником "Челси" по ходу этого сезона, также поделился впечатлениями перед финалом:

"Я не рассматриваю этот матч в аспекте "я против Пепа". У нас завтра не теннисный поединок. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я - свою. У нас был опыт в двух матчах в различных турнирах против "Ман Сити". Два разных матча с двумя разными составами. Мы понимаем, насколько храбро и отважно нам надо сыграть в некоторых аспектах. Всегда сложно играть против "Сити", "Баварии" или "Барселоны", если Пеп стоит на боковой линии. Он вызывает огромное доверие, преуспевает и имеет характер победителя. Возможно, на данный момент они являются сильнейшей командой Европы и мира. Они сильно оторвались от нас в чемпионате, но мы сократили разрыв за 90 минут на "Уэмбли" и снова сделали это в Манчестере", - прокомментировал Тухель.

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Манчестер Сити - Челси: перед матчем

Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Изначально планировалось провести игру в турецком Стамбуле, но УЕФА принял решение перенести матч через карантинные ограничения.

"Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии". Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Матеу Лаос.

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Автор: Артем Будрин