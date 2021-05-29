Лучший тренер Украины 2002 года прогнозирует осторожный матч от обеих команд.

Авторитетный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями относительно финального матча Лиги чемпионов, где английские "Манчестер Сити" и "Челси" поспорят за престижный трофей.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Слова Грозного цитирует sport.ua.

"Я до сих пор нахожусь под впечатлением от эмоционального финала Лиги Европы с 22 послематчевым пенальти. В своем предматчевом интервью я и предполагал такое развитие событий с серией послематчевых пенальти, хоть до матча и понимал, что "МЮ" фаворит. Но это футбол, это финал".

"Аналогично можно рассуждать и о финале Лиги чемпионов, где до матча большинство фаворитом считает "Ман Сити". Хотя, я считаю, что шансы обеих команд равны и у каждой команды есть свои козыри".

"Кстати, предыдущие два сезона именно немецкие специалисты выигрывали Лигу чемпионов - Клопп с "Ливерпулем" и Флик с "Баварией". И в этом финале представлен немец Тухель. Каталонцу Гвардиоле хочется прервать немецкое лидерство, выиграв с "Ман Сити" заветный трофей".

"Нам, украинцам, конечно, хочется, чтобы очередной украинец, а именно Саша Зинченко, вслед за Андреем Шевченко, который выиграл Лигу чемпионов с "Миланом", и Анатолием Тимощуком, который завоевал этот титул вместе с "Баварией", победил в самом престижном еврокубке. Да, очень хочется, чтобы Саша Зинченко поднял этот трофей над головой! Но сделать будет это очень сложно".

"Мне кажется, в этом финале не будет победителя в основное время. Редко такое бывает, что не можешь отдать кому-то предпочтение. В плане тренеров у меня больше симпатий к Гвардиолы. Я книги Пепа читаю. И Зинченко играет в команде каталонского специалиста. Но я также отдаю должное и работе Тухеля".

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"Надо быть объективными. На чаше весов 50 на 50. Кто-то скажет, что это за прогноз, если я не называю победителя? Ну, вот скажите, кто выиграет в этом финале! Не знаю. Здесь можно только угадать! Как по мне, шансы равные. Как тренер и болельщик, хочу получить от этого матча удовольствие от работы тренеров и их штабов, от работы арбитров, которые не будут мешать играть".

"Надеюсь, матч всем понравится. Будет ли он результативным? Я не думаю. Команды сыграют аккуратно, осторожно и дисциплинированно. Они очень хорошо друг друга знают. Думаю, у Де Брюйне и Жоржиньо не будет той свободы, которую они имеют в каждом матче".

"Я в предвкушении этой игры, а потом мы будем говорить о матчах сборной Украины и других национальных команд. А сейчас давайте сконцентрируемся на финале Лиги чемпионов".

Манчестер Сити - Челси: перед матчем

Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Изначально планировалось провести игру в турецком Стамбуле, но УЕФА принял решение перенести матч через карантинные ограничения.

"Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии". Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Матеу Лаос.

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Автор: Артем Будрин