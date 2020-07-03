Во второй раз за сезон: украинский футболист оформил дубль за шесть минут в чемпионате Беларуси (видео)
21:49, 03 июля 2020Футбол
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Максим Слюсар стал одним из творцов победы своей команды.
Слюсар стал героем матча / фото ФК Славия
Украинский футболист "Славии" Мозырь Максим Слюсар стал автором двух голов в очередном матче Высшей лиги Беларуси.
Команда украинца принимала "Слуцк" и одержала победу со счетом 3:1.
Воспитанник луганской "Зари" вышел на поле в стартовом составе и вывел хозяев вперед на пятой минуте, а затем на 11-й реализовал пенальти.
Стоит отметить, что для Слюсара это уже второе такое выступление за команду. В мае полузащитник вышел на замену и забил два гола за две минуты в ворота "Витебска", оформив победу "Славии" со счетом 3:2.
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