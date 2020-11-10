У Макса Килмана есть украинские корни.

Защитник английского клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман заявил, что открыт для приглашения в сборную Украины.

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Тему своей международной карьеры англичанин затронул в интервью BBC.

Килман признался, что в Киеве у него есть родственники, так как в Украине родилась его мама, а отец - родом из России:

"Дверь остается открытой для выступлений за Украину или Россию. В детстве я проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники мамы.

Я также останавливался и в Москве, но со стороны отца все переехали в Нью-Йорк. Сейчас мой русский язык не настолько хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем", - заявил 23-летний игрок.

Макс Килман: этапы карьеры

Килман родился в лондонском районе Челси, а первые шаги в футболе делал в академиях "Фулхэма" и "Джиллингема".

Защитник подписал контракт с "Вулверхэмптоном" в позапрошлом году, после чего на правах аренды выступал за клуб "Марлоус". Основным игроком "волков" в АПЛ он стал только в октябре.

Килман также успешно выступал в футзале. С 2015-го по 2018-й год он провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

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Перевод: Данил Слесь