Защитник английского клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман заявил, что открыт для приглашения в сборную Украины.
Читайте такжеС важным условием: ФИФА разрешила футболистам менять национальные сборные
Тему своей международной карьеры англичанин затронул в интервью BBC.
Килман признался, что в Киеве у него есть родственники, так как в Украине родилась его мама, а отец - родом из России:
"Дверь остается открытой для выступлений за Украину или Россию. В детстве я проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники мамы.
Я также останавливался и в Москве, но со стороны отца все переехали в Нью-Йорк. Сейчас мой русский язык не настолько хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем", - заявил 23-летний игрок.
Макс Килман: этапы карьеры
- Килман родился в лондонском районе Челси, а первые шаги в футболе делал в академиях "Фулхэма" и "Джиллингема".
- Защитник подписал контракт с "Вулверхэмптоном" в позапрошлом году, после чего на правах аренды выступал за клуб "Марлоус". Основным игроком "волков" в АПЛ он стал только в октябре.
- Килман также успешно выступал в футзале. С 2015-го по 2018-й год он провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram